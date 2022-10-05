СБУ выдвинула новые обвинения против Владимира Сальдо и его заместителя

Со стороны Службы Безопасности Украины (СБУ) выдвинуты новые обвинения в отношении врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также его заместителя Екатерины Губаревой.

Украинские спецслужбы обвиняют Сальдо и Губареву в коллаборационистской деятельности, организации мероприятий, имеющих целью политическую и информационную поддержку РФ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.