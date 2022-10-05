Со стороны Службы Безопасности Украины (СБУ) выдвинуты новые обвинения в отношении врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также его заместителя Екатерины Губаревой.
Украинские спецслужбы обвиняют Сальдо и Губареву в коллаборационистской деятельности, организации мероприятий, имеющих целью политическую и информационную поддержку РФ.
Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.
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