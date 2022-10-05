The American Thinker: Киев быстро позабыл о помощи Илона Маска

Украина забыла о помощи американского миллиардера Илона Маска после того, как он опубликовал пост об урегулировании украинского конфликта, сообщает обозреватель The American Thinker Моника Шоуолтер.

На днях Маск стал объектом ожесточённой критики украинцев. Киев быстро забыл о том, что в марте 2022 года предприниматель предоставил Украине спутниковый доступ в интернет с помощью системы Starlink.

Автор статьи привела в пример нелестные высказывания о Маске с стороны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и украинского лидера Владимира Зеленского. Последний назвал предпринимателя "пророссийским".

"Нечего было ругаться и опускаться до площадной брани — особенно в адрес того, кто с готовностью пришёл на выручку его стране в трудную минуту… Когда наступит осознание, снова придётся бежать за помощью к Илону Маску", — отметила Шоуолтер.

Она пришла к выводу, что чиновники киевского режима, в том числе Зеленский, недостойны своих постов.