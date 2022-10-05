Новые санкции против РФ могут быть обнародованы 6 октября

По информации источника РИА Новости в Евросоюзе, новые антироссийские санкции могут быть опубликованы 6 октября, при том, что они ещё не являются согласованными в техническом плане.

5 октября итогом многодневного обсуждения представителями ЕС были согласованы новые рестрикции, направленные против РФ, включающие как экономические, так и индивидуальные санкции.