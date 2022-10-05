По информации источника РИА Новости в Евросоюзе, новые антироссийские санкции могут быть опубликованы 6 октября, при том, что они ещё не являются согласованными в техническом плане.
5 октября итогом многодневного обсуждения представителями ЕС были согласованы новые рестрикции, направленные против РФ, включающие как экономические, так и индивидуальные санкции.
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