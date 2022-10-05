Ракетный обстрел со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка ранил двух человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Удар пришёлся по ЖК "Европейский", расположенному в Киевском районе. Раненые — мужчина и женщина. Местные жители сообщают о непрекращающихся обстрелах этого района города украинскими военными.
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