Кулемзин: в результате удара ВСУ по Донецку пострадали мужчина и женщина

Ракетный обстрел со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка ранил двух человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Удар пришёлся по ЖК "Европейский", расположенному в Киевском районе. Раненые — мужчина и женщина. Местные жители сообщают о непрекращающихся обстрелах этого района города украинскими военными.