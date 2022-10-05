Путин пообещал стабилизировать ситуацию в новых российских регионах

Российский лидер Владимир Путин дал обещание по поводу стабилизации ситуации на новых территориях РФ.

Президент подчеркнул, что спокойное развитие новых территорий, направленное на общее укрепление страны, чрезвычайно важно. Путин отметил, что это нужно сделать ради всех россиян и тех людей, которые в течение "долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией".

Об этом президент сказал в рамках встречи с участниками всероссийского конкурса "Учитель года".