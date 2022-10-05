Путин: отношение россиян к украинцам и гражданам РФ одинаковое

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в России и к русским, и к украинцам отношение ничем не отличается.

"В России проживает три миллиона украинцев, мы одинаково относимся к русским и украинцам", - сказал Путин в ходе встречи с участниками всероссийского конкурса "Учитель года".

Путин напомнил, что россияне относятся к украинскому народу с большим уважением.

Также президент подчеркнул, что нынешнего конфликта могло бы не быть, если бы на Украине не делали всё для возрождения неонацизма на исконно русских территориях.