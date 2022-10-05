Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в России и к русским, и к украинцам отношение ничем не отличается.
"В России проживает три миллиона украинцев, мы одинаково относимся к русским и украинцам", - сказал Путин в ходе встречи с участниками всероссийского конкурса "Учитель года".
Путин напомнил, что россияне относятся к украинскому народу с большим уважением.
Также президент подчеркнул, что нынешнего конфликта могло бы не быть, если бы на Украине не делали всё для возрождения неонацизма на исконно русских территориях.
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