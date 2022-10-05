Атомный авианосец США вернулся в Японское море

Вашингтон направил атомный авианосец "Рональд Рейган" в Японское море после того, как во вторник Северная Корея провела запуск баллистической ракеты средней дальности возле японского побережья. Об этом сообщают южнокорейские СМИ.

Неопознанная северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Премьер-министр Японии заявил, что правительство проанализирует ситуацию и предпримет меры для усиления безопасности японского флота и авиации.

"Рональд Рейган" ранее находился в акватории Японского моря во время совместных военно-морских учений США, Южной Кореи и Японии и покинул ее на прошлой неделе. На авианосце размещен зенитный артиллерийский комплекс "Вулкан-Фэленкс".