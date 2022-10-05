"Росэнергоатом": экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ все данные без исключения

Экс-глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов тесно сотрудничал с ВСУ, снабжая их абсолютно всеми сведениями, касающимися станции. В числе передаваемой им информации были и сведения о российских военных в районе ЗАЭС.

Об этом сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"Все, абсолютно все сведения, касающиеся нахождения российских военнослужащих в периметре", - уточнил Карчаа в эфире "России 24".