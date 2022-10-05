Балицкий призвал решить вопрос с блокировкой КПП в Васильевке на уровне ООН

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о вопиющей ситуации на КПП "Васильевка", через который украинские власти отказываются выпускать людей, желающих проехать на освобождённые территории региона.

Балицкий подчеркнул в эфире "России 24", что со стороны РФ через этот КПП можно и выехать, и въехать, но украинский режим не выпускает направляющихся на освобождённые территории граждан под разными надуманными предлогами.

Балицкий добавил, что озвучил эту проблему в российском МИД, попросив представителей ведомства поднять этот вопрос на уровне ООН и других международных организаций.