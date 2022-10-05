Андрей Ваджра: киевлянам пора бежать в Европу - СВО заканчивается

Граждане Украины, проживающие на территориях, подконтрольных Киеву, равно как и сами киевляне, сейчас совершенно напрасно расслабились, поверив, что боевые действия отныне будут идти далеко от их домов.

На самом деле это просто временная пауза. А для них — шанс быстро собрать вещи и покинуть страну, ведь через пару-тройку месяцев всё изменится. И им будет по-настоящему страшно.

Такой, мягко говоря, пугающий прогноз для своих, теперь уже бывших соотечественников, озвучил публицист Андрей Ваджра, который после майданного переворота вынужден был уехать из родного Киева.

"Это — пауза. Она скоро закончится. Я гражданам Украины настоятельно рекомендую — собирайте манатки и двигайте туда, откуда вы вернулись, если уже уезжали. А если нет, то настало время это сделать. Я не знаю, сколько продлится пауза — месяца три или больше, всё зависит от того, насколько быстро у российской армии закончатся приготовления. Но знаю, что, когда это произойдёт, у вас будет очень страшно. Всё, что было перед этим, дорогие мои киевляне, всё, что вы испытали в феврале-марте, это всё будет просто детский лепет. Всё, что вы видели и пережили. Я понимаю, вы сейчас батоны расслабили, вам хорошо в глубоком тылу. Вы забили, что война идёт. Ребята, это неправильно", — обратился публицист к землякам в эфире канала "СМЕРШ. Крымский фронт".

По словам Ваджры, лучший вариант для украинцев сейчас — "сидеть в Европе на копеечных пособиях", а не оставаться дома, "когда всё начнётся":

"Медведь проснулся. И медведь разозлился. Те, кто его будили и злили, добились своего… Впереди вообще будет жесть, потому что специальная военная операция заканчивается", — предупредил публицист.

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