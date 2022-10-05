Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с украинским политологом Василием Вакаровым текущую ситуацию на Украине.
После того, как украинский эксперт сообщил, что Россия "потерпела новое поражение на поле боя", он спросил Соловьёва, что Москва планирует делать с этим дальше.
Соловьёв уточнил, где именно Москва проиграла, подчеркнув, что она никогда не проиграет Украине. Телеведущий подчеркнул, что речь идёт лишь о локальных проигрышах, которые никак не изменят общую картину.
"Мы можем потерпеть локальные неудачи, но не можем проиграть. По одной простой причине: у вас осталось миллионов 15-20 человеческого ресурса. У нас 150. Мы вас уничтожим, Василий Дмитриевич", — указал Соловьев.
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