Соловьёв заверил украинского политолога, что Россия не может проиграть

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с украинским политологом Василием Вакаровым текущую ситуацию на Украине.

После того, как украинский эксперт сообщил, что Россия "потерпела новое поражение на поле боя", он спросил Соловьёва, что Москва планирует делать с этим дальше.

Соловьёв уточнил, где именно Москва проиграла, подчеркнув, что она никогда не проиграет Украине. Телеведущий подчеркнул, что речь идёт лишь о локальных проигрышах, которые никак не изменят общую картину.

"Мы можем потерпеть локальные неудачи, но не можем проиграть. По одной простой причине: у вас осталось миллионов 15-20 человеческого ресурса. У нас 150. Мы вас уничтожим, Василий Дмитриевич", — указал Соловьев.