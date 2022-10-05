FT: Украине нужно провести генеральное сражение на юге до наступления зимы

США толкают Украину к решающему сражению на юге до наступления зимы, сообщает издание Financial Times.

Если Россия установит контроль над Одесской областью, то лишит Украину доступа к водным ресурсам, поэтому ВСУ нужно наступать на юге, а не только обороняться, заявил американский сенатор Крис Мёрфи.

Высокопоставленные чиновники США считают, что Киев должен провести генеральное сражение на юге страны до наступления зимы. Есть большая вероятность, что земля в этой местности не замёрзнет, как было последние три года, а то затруднит передвижение войск, отмечают источники в Вашингтоне.