США толкают Украину к решающему сражению на юге до наступления зимы, сообщает издание Financial Times.
Если Россия установит контроль над Одесской областью, то лишит Украину доступа к водным ресурсам, поэтому ВСУ нужно наступать на юге, а не только обороняться, заявил американский сенатор Крис Мёрфи.
Высокопоставленные чиновники США считают, что Киев должен провести генеральное сражение на юге страны до наступления зимы. Есть большая вероятность, что земля в этой местности не замёрзнет, как было последние три года, а то затруднит передвижение войск, отмечают источники в Вашингтоне.
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