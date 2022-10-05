Sohu: Зеленский звонил "человеку за кадром" сразу после антироссийского указа

Сразу же после подписания очередного антироссийского указа Владимир Зеленский бросился звонить "человеку за кадром". По мнению аналитиков китайского издания Sohu, этот разговор может многое — если не всё - объяснить.

Накануне Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И после этого он созвонился с тем самым "человеком за кадром", то есть президентом США Джо Байденом, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

По мнению авторов китайского издания, переговоры Зеленского с Байденом объясняют, почему он отвергает идею переговоров с Россией. А именно — США не хотят прекращения конфликта. В материале подчёркивается, что конфликт развязан именно Соединёнными Штатами.

Продолжающиеся поставки оружия США на Украину являются подтверждением того, что в Вашингтоне стремятся затянуть конфликт.

А кроме того, есть ещё одно обстоятельство, которое могло повлиять на решение Зеленского отказаться от переговоров с Москвой. Это происшествия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Очень похоже, что повреждения трубопроводов отвечают интересам США. По мнению авторов китайского издания, суть в том, что повреждение "Северных потоков" отрезает возможность для Европы пойти на компромисс с Россией.

В итоге, если Евросоюз захочет наладить поставки газа из России, сделать это при помощи "Северных потоков" будет очень сложно. Сейчас даже неизвестно, как и когда их можно будет отремонтировать.

Всё это выгодно США. Так что даже если бы Зеленский передумал и решил провести какие-то консультации с Россией, "человек за кадром" — хозяин из Вашингтона — на это не согласится.

Впрочем, хоть Зеленский и демонстрирует жёсткий настрой, это временно, полагают аналитики китайского издания. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс — и вовсе не факт, что демократам удастся сохранить над ним контроль. А Европа может окончательно погрузиться в энергетический кризис. И тогда ситуация может получить новое развитие.