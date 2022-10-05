Сразу же после подписания очередного антироссийского указа Владимир Зеленский бросился звонить "человеку за кадром". По мнению аналитиков китайского издания Sohu, этот разговор может многое — если не всё - объяснить.
Накануне Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И после этого он созвонился с тем самым "человеком за кадром", то есть президентом США Джо Байденом, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").
По мнению авторов китайского издания, переговоры Зеленского с Байденом объясняют, почему он отвергает идею переговоров с Россией. А именно — США не хотят прекращения конфликта. В материале подчёркивается, что конфликт развязан именно Соединёнными Штатами.
Продолжающиеся поставки оружия США на Украину являются подтверждением того, что в Вашингтоне стремятся затянуть конфликт.
А кроме того, есть ещё одно обстоятельство, которое могло повлиять на решение Зеленского отказаться от переговоров с Москвой. Это происшествия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Очень похоже, что повреждения трубопроводов отвечают интересам США. По мнению авторов китайского издания, суть в том, что повреждение "Северных потоков" отрезает возможность для Европы пойти на компромисс с Россией.
В итоге, если Евросоюз захочет наладить поставки газа из России, сделать это при помощи "Северных потоков" будет очень сложно. Сейчас даже неизвестно, как и когда их можно будет отремонтировать.
Всё это выгодно США. Так что даже если бы Зеленский передумал и решил провести какие-то консультации с Россией, "человек за кадром" — хозяин из Вашингтона — на это не согласится.
Впрочем, хоть Зеленский и демонстрирует жёсткий настрой, это временно, полагают аналитики китайского издания. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс — и вовсе не факт, что демократам удастся сохранить над ним контроль. А Европа может окончательно погрузиться в энергетический кризис. И тогда ситуация может получить новое развитие.
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