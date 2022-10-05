Логунов: мы освободим Землю от паскудства колониального Запада

Самый пожилой украинский политзаключённый Мехти Логунов поддержал спецоперацию на Украине и прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы по вхождению в состав России.

"Надо было раньше всё это сделать. Я видел много убитых людей, в том числе детей", — приводит его слова argumenti. ru.

По словам узника, которого в августе 2017 года задержали сотрудники Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы, в тюрьме он фиксировал всё происходящее.

"В тюрьме работал, фиксировал всё, что приходило ко мне, кто со мной общался, кто издевался: ФИО, адреса, должности. Это нельзя забыть! Никогда", — подчеркнул Логунов.

Политзаключённый, которому на данный момент 88 лет, призвал освободить мир от влияния колониального Запада.

"Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами! Мы освободим Землю от паскудства колониального Запада, смерть колониализму!" — заключил он.