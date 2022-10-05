Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Североатлантический альянс использует украинцев, чтобы ослабить Россию и подчинить её себе, как это произошло с Украиной.
"По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим", — сказала Матвиенко.
Ранее она выразила недоумение по поводу того, что "просвещённая Европа" не осуждает теракты, которые украинские неонацисты совершают на территории России.
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