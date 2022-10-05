К сентябрю 2023 года Украина войдёт в состав Союзного государства. Об этом заявил генерал-полковник Анатолий Ситнов.
В интервью argumenti.ru он отметил, что граждане РФ хорошо восприняли вхождение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны.
"Я всегда говорил и говорю сейчас, что к сентябрю 2023 года будет Союзное государство — Россия, Белоруссия, Украина", — сказал Ситнов.
По его словам, в случае нападения Киева на новые российские субъекты Москва решится на "необходимый ответ". Как пояснил генерал-полковник, Вооружённые силы РФ могут взять под свой контроль всё украинское воздушное пространство, ограничить работу транспортных коммуникаций и энергетических систем.
При этом он призвал избежать применения ядерного оружия в ходе боевых действий. Ситнов подчеркнул: это приведёт к третьей мировой войне.
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