Генерал Ситнов: Союзное государство будет состоять из Украины, Белоруссии и РФ

К сентябрю 2023 года Украина войдёт в состав Союзного государства. Об этом заявил генерал-полковник Анатолий Ситнов.

В интервью argumenti.ru он отметил, что граждане РФ хорошо восприняли вхождение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны.

"Я всегда говорил и говорю сейчас, что к сентябрю 2023 года будет Союзное государство — Россия, Белоруссия, Украина", — сказал Ситнов.

По его словам, в случае нападения Киева на новые российские субъекты Москва решится на "необходимый ответ". Как пояснил генерал-полковник, Вооружённые силы РФ могут взять под свой контроль всё украинское воздушное пространство, ограничить работу транспортных коммуникаций и энергетических систем.

При этом он призвал избежать применения ядерного оружия в ходе боевых действий. Ситнов подчеркнул: это приведёт к третьей мировой войне.