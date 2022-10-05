Матвейчев о предложении Санду: "Наплевать ей на молдавский народ и землю"

Депутат Госдумы Олег Матвейчев прокомментировал предложение молдавского лидера Майи Санду, которая выразила готовность передать Украине часть земель Молдавии во временное пользование.

Эксперт не считает сценарий передачи молдавских территорий Украине вероятным.

"Если рассматривать ситуацию в реальности, то такой сценарий, я думаю, не особо вероятен. Непонятно, зачем Украине земли Молдавии? У этой страны пока что есть и свои территории", — сказал Матвейчев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Политолог уверен, что для таких людей, как Санду, вообще не существует понятия Родина, и она готова запросто отдать свою страну и народ, который голосовал за неё.

"Наплевать и начихать ей на молдавский народ и на молдавскую землю", — подчеркнул Матвейчев.

Депутат напомнил, что Молдавия — очень бедная страна, земли которой едва ли заинтересуют киевские власти.