Песков: РФ обязана быть участником расследования ЧП с "Северными потоками"

Россия непременно должна принимать участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Москва не понимает заявлений Дании и Швеции, которые считают, что российская сторона никаким образом не должна участвовать в процессе расследования.

"Мы, безусловно, будем ждать уточнений на этот счёт, ибо считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и расследовании произошедшего должно быть обязательным", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее обратил внимание, что Запад даже не пытается скрыть свою заинтересованность в выводе из строя "Северных потоков". Он напомнил, что до этого западные лидеры неоднократно угрожали уничтожить мощности для поставок российского газа, а теперь пытаются переложить вину на Москву.