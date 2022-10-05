Россия непременно должна принимать участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Москва не понимает заявлений Дании и Швеции, которые считают, что российская сторона никаким образом не должна участвовать в процессе расследования.
"Мы, безусловно, будем ждать уточнений на этот счёт, ибо считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и расследовании произошедшего должно быть обязательным", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее обратил внимание, что Запад даже не пытается скрыть свою заинтересованность в выводе из строя "Северных потоков". Он напомнил, что до этого западные лидеры неоднократно угрожали уничтожить мощности для поставок российского газа, а теперь пытаются переложить вину на Москву.
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