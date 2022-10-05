Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Матвейчев о предложении Санду: "Наплевать ей на молдавский народ и землю"
Генерал Чиркин: лазерный комплекс "Пересвет" может ответить на удары РСЗО HIMARS
Боевики из 25-й бригады ВСУ рассказали о зверских приказах командования
В Кремле пообещали решить проблему дефицита средств на поддержку мобилизованных
Мирошник заявил об угрозе северу и северо-западу ЛНР
Хаминский: незнакомый номер телефона должен сигнализировать об опасности
Песков: РФ обязана быть участником расследования ЧП с "Северными потоками"
Песков: заявления об ударах по Крыму подтверждают вовлечённость США в конфликт
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ в селе Павловка

Царёв о ситуации на Украине: "Чтобы выжить, надо стабилизировать фронт"

Мир

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв выдвинул свой прогноз по дальнейшему развитию ситуации на Украине.

По мнению Царёва, сейчас спецоперация уже больше похожа на военное противостояние.

Бывший депутат считает, что России нужно во что бы то ни стало выйти из сложившейся ситуации победителем, для чего придётся активизировать ВС РФ на линии фронта.

"Мы должны постараться умереть последними, после Украины, Европы и США. Чтобы выжить, нужно стабилизировать фронт, и где-то пойти в наступление", — написал Царёв в своих соцсетях.

Политик посоветовал россиянам "вжиться в происходящее" и развивать свою экономику вне зависимости от обстановки в мире.

Царёв отметил, что наступление ВСУ нужно во что бы то ни стало остановить, дабы весной боевые действия не перешли на российскую территорию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"

Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.

Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Военные новости
ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии
Силовые структуры
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают бронетехнику ВСУ под Угледаром
Сергей Лебедев Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год Сергей Лебедев Ольга Лебедева Установка "не нагнетайте" грозит аукнуться харьковским сценарием на Херсонском направлении Ольга Лебедева Любовь Степушова ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Глава Псковской области: на границе возникли очереди из желающих уехать из РФ
Силовые структуры
Командир Фомченков: для наступления ВС РФ потребуется не менее миллиона человек
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Последние материалы
НАТО и Россия: от "младшего партнёра" до врага
Песков: заявления об ударах по Крыму подтверждают вовлечённость США в конфликт
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ в селе Павловка
Стремоусов: ВСУ удалось занять восемь населённых пунктов в Херсонской области
Диетолог Русакова: алкоголь, газировка и сладости разрушают иммунитет человека
Песков: Путин не изменял формат СВО на контртеррористическую операцию
Царёв о ситуации на Украине: "Чтобы выжить, надо стабилизировать фронт"
Путин не готовит новое обращение к нации, заявил Песков
Леонков: сейчас самое время ударить по Украине и отправить её в каменный век
Царёв: военное поражение России обернётся потерей Крыма и новых регионов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников