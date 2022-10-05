Царёв о ситуации на Украине: "Чтобы выжить, надо стабилизировать фронт"

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв выдвинул свой прогноз по дальнейшему развитию ситуации на Украине.

По мнению Царёва, сейчас спецоперация уже больше похожа на военное противостояние.

Бывший депутат считает, что России нужно во что бы то ни стало выйти из сложившейся ситуации победителем, для чего придётся активизировать ВС РФ на линии фронта.

"Мы должны постараться умереть последними, после Украины, Европы и США. Чтобы выжить, нужно стабилизировать фронт, и где-то пойти в наступление", — написал Царёв в своих соцсетях.

Политик посоветовал россиянам "вжиться в происходящее" и развивать свою экономику вне зависимости от обстановки в мире.

Царёв отметил, что наступление ВСУ нужно во что бы то ни стало остановить, дабы весной боевые действия не перешли на российскую территорию.