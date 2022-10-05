Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным неправильной позицией.
В интервью РИА Новости он отметил, что решение Киева должно подлежать осуждению. Как пояснил замминистра иностранных дел, Москва публично заявляла о готовности продолжать переговоры, но украинская сторона их прервала.
"Я думаю, совершенно неправильная позиция", — сказал Вершинин, комментируя отказ Украины от диалога с РФ.
Во вторник, 4 октября, Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Глава Украины также призвал кабмин страны обеспечить усиление обороноспособности армии в случае эскалации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает изменения позиции Зеленского. Он подчеркнул: если этого не произойдёт, России придётся разговаривать с его преемником.
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