МИД РФ: отказ Зеленского от переговоров с Путиным — неправильная позиция

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным неправильной позицией.

В интервью РИА Новости он отметил, что решение Киева должно подлежать осуждению. Как пояснил замминистра иностранных дел, Москва публично заявляла о готовности продолжать переговоры, но украинская сторона их прервала.

"Я думаю, совершенно неправильная позиция", — сказал Вершинин, комментируя отказ Украины от диалога с РФ.

Во вторник, 4 октября, Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Глава Украины также призвал кабмин страны обеспечить усиление обороноспособности армии в случае эскалации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает изменения позиции Зеленского. Он подчеркнул: если этого не произойдёт, России придётся разговаривать с его преемником.