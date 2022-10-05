Политик Федюра: в Польше отметилась опасная тенденция не в пользу Украины

24 процента жителей Польши убеждены, что украинский конфликт необходимо остановить любыми способами, даже если Киеву придётся уступить территории. 15 процентов решили не комментировать предполагаемые переговоры Украины и России.

"То есть, мы можем говорить, что до 40% поляков, в принципе, воспринимают уступки России приемлемыми", — сказала вице-спикер Львовского горсовета Яна Федюра в эфире телеканала НТА.

Она подчеркнула, что Варшава является основным союзником Киева, однако даже поляки выступают за переговоры с Москвой. Эти граждане потом могут отдать свой голос в пользу другой власти и выбрать другого президента, который будет отвечать интересам народа, заявила Федюра.

"Поэтому если общество в определённых государствах будет против того, чтобы максимально помогать Украине, власть будет вынуждена делать так, как этого требует общество", — объяснила политик.