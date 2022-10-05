Строить какие-либо предположения на тему гипотетической ядерной войны бессмысленно. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц.
В интервью El Pais он поделился, что считает необходимым избежать ядерного столкновения ведущих мировых держав. Однако канцлер воздержался от конкретных прогнозов.
"Рассуждать об этом особого смысла нет", — подчеркнул Шольц.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин призвал не исключать возможность ядерной войны России и НАТО. Это произойдёт, если западные страны начнут ещё сильнее вмешиваться в украинский конфликт, уточнил специалист. При этом он подчеркнул: Москва не будет использовать ядерное оружие против Украины.
Во вторник, 4 октября, военкор Юрий Котенок заявил, что при адекватном командовании Вооружённые силы РФ способны выполнить все задачи в рамках спецоперации без обращения к ядерному потенциалу.
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