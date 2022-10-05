Патрушев заявил о серьёзных последствиях ЧП на "Северных потоках" для Европы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал аварии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Совершённая диверсия — акт международного терроризма", — подчеркнул чиновник в ходе совещания по безопасности.

Вместе с этим политик отметил, что из-за происшествий, скорее всего, возникнут серьёзные для жителей Европы последствия. По мнению секретаря СБ, Вашингтон из-за диверсии на "Северных потоках" получит экономическую выгоду.

Ранее историк Эрик Цуэссе обвинил Штаты в организации ЧП на газопроводах. Также специалист предрёк энергетический кризис в Европе.