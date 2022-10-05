Иран отрицает поставки беспилотников в Россию для использования в СВО

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что страна поставляет беспилотные летательные аппараты России для использования в ходе спецоперации.

По словам представителя иранского МИД, все обвинения в адрес Ирана "не имеют оснований".

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках иранских беспилотников в Россию для использования в конфликте на Украине безосновательными и не подтверждает их", — цитирует заявление иранского представителя "Синьхуа".

Канаани подчеркнул, что с начала конфликта на Украине, Иран неоднократно заявлял о своей нейтральной и беспристрастной позиции. Представитель МИД уточнил, что государство по-прежнему призывает к мирному урегулированию ситуации.