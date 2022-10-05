Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что страна поставляет беспилотные летательные аппараты России для использования в ходе спецоперации.
По словам представителя иранского МИД, все обвинения в адрес Ирана "не имеют оснований".
"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках иранских беспилотников в Россию для использования в конфликте на Украине безосновательными и не подтверждает их", — цитирует заявление иранского представителя "Синьхуа".
Канаани подчеркнул, что с начала конфликта на Украине, Иран неоднократно заявлял о своей нейтральной и беспристрастной позиции. Представитель МИД уточнил, что государство по-прежнему призывает к мирному урегулированию ситуации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.