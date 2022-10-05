Заявку о вступлении Украины в НАТО поддержали 11 стран, утверждает Глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это Польша, Канада, Румыния, Чехия, Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Черногория, Хорватия, и Северная Македония.
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