Ермак: заявку о вступлении Украины в НАТО поддержали 11 стран

Заявку о вступлении Украины в НАТО поддержали 11 стран, утверждает Глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это Польша, Канада, Румыния, Чехия, Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Черногория, Хорватия, и Северная Македония.