Заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер заявила, что в Пентагоне согласны с тем, что Киеву требуются "новейшие танки" в качестве военной помощи. Однако подчеркнула, что ведомству необходимо убедиться в способности Украины поддерживать техническое состояние машин.
Как подчеркнула Купер, западные модели танков требуют хорошей технической оснащённости на пунктах обслуживания.
"Сложности в представлении танков западных моделей заключаются в их обслуживании и содержании. Мы хотим убедиться, что все вооружения, которые мы и союзники поставляем на Украину, могут обслуживаться и содержаться", — сообщила Купер на брифинге.
При этом помощника министра обороны США подчеркнула, что американские власти рассмотрят порядок возможного предоставления боевых машин Украине.
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