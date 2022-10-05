Минобороны США: Пентагон усомнился, что Киева сможет обслуживать новые танки

Заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер заявила, что в Пентагоне согласны с тем, что Киеву требуются "новейшие танки" в качестве военной помощи. Однако подчеркнула, что ведомству необходимо убедиться в способности Украины поддерживать техническое состояние машин.

Как подчеркнула Купер, западные модели танков требуют хорошей технической оснащённости на пунктах обслуживания.

"Сложности в представлении танков западных моделей заключаются в их обслуживании и содержании. Мы хотим убедиться, что все вооружения, которые мы и союзники поставляем на Украину, могут обслуживаться и содержаться", — сообщила Купер на брифинге.

При этом помощника министра обороны США подчеркнула, что американские власти рассмотрят порядок возможного предоставления боевых машин Украине.