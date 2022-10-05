The Hill: Саудовская Аравия и Россия намерены нанести экономический удар по США

Саудовская Аравия и Россия планируют нанести по США мощный экономический удар, сократив добычу нефти. После этого мировая стоимость чёрного золота существенно увеличится, что спровоцирует рост цены на топливо. Об этом заявили в издании The Hill.

В США уже зафиксирован беспрецедентный скачок стоимости на бензин, а после плана Эр-Рияда и Москвы американцы ещё больше обозлятся на президента Джо Байдена.

В результате Россия и Саудовская Аравия будут получать колоссальную прибыль, а в Штатах будет расти недовольство правительством.

"Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену", — говорится в материале.