Саудовская Аравия и Россия планируют нанести по США мощный экономический удар, сократив добычу нефти. После этого мировая стоимость чёрного золота существенно увеличится, что спровоцирует рост цены на топливо. Об этом заявили в издании The Hill.
В США уже зафиксирован беспрецедентный скачок стоимости на бензин, а после плана Эр-Рияда и Москвы американцы ещё больше обозлятся на президента Джо Байдена.
В результате Россия и Саудовская Аравия будут получать колоссальную прибыль, а в Штатах будет расти недовольство правительством.
"Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену", — говорится в материале.
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