NI: США следует переосмыслить санкции для повышения эффективности

Россия, Китай и Иран пытаются создать многополярный мир, в котором нет места для США. Поэтому Вашингтону необходимо сделать упор на "мягкую силу" и не позволить, чтобы соперники победили без боя. Об этом заявили американские аналитики.

По их мнению, Пекин является самым главным конкурентом Вашингтона, поскольку его действия "безжалостные, беспринципные и хищные". Военный и экономический потенциал Китая представляет собой угрозу беспрецедентных масштабов, считают эксперты. Россия и Иран являются сторонниками КНР, поэтому также несут опасность для США.

"Всех их объединяет одно желание — победить Америку без боя", — заявили аналитики The National Interest (NI).

Даже в условиях вооружённых конфликтов, США необходимо искать способы мирного урегулирования спорных вопросов между государствами. Более того, следует переосмыслить вопрос оказания помощи другим странам и введение санкций. Не всегда выделение финансов становится решением проблемы, поскольку вместе с этим растёт уровень коррупции, отметили эксперты.