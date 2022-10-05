Milliyet: первая очная встреча Эрдогана и Пашиняна пройдёт в Чехии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретятся в очном формате. Об этом сообщает Milliyet.

По информации издания, переговоры будут организованы в четверг, 6 октября, в 19:00 по московскому времени.

"Двусторонняя встреча пройдёт в Праге", — подчёркивается в материале.