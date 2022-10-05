Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретятся в очном формате. Об этом сообщает Milliyet.
По информации издания, переговоры будут организованы в четверг, 6 октября, в 19:00 по московскому времени.
"Двусторонняя встреча пройдёт в Праге", — подчёркивается в материале.
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