Dikgazete: США способны первыми применить ядерное оружие

Споры о том, сможет ли президент РФ Владимир Путин нажать "красную кнопку", не утихают, однако мир забывает о реальной угрозе со стороны США, пишет Dikgazete.

По информации турецкого издания, Штаты способны первыми пойти на применение ядерного оружия. В материале отмечается, что именно Вашингтон в 1945 году обратился к ядерной бомбе.

"Красную кнопку нажмут американцы, а не русские", — подчёркивается в статье.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин призвал не исключать из возможных сценариев украинского конфликта ядерную войну России с НАТО и США.