Споры о том, сможет ли президент РФ Владимир Путин нажать "красную кнопку", не утихают, однако мир забывает о реальной угрозе со стороны США, пишет Dikgazete.
По информации турецкого издания, Штаты способны первыми пойти на применение ядерного оружия. В материале отмечается, что именно Вашингтон в 1945 году обратился к ядерной бомбе.
"Красную кнопку нажмут американцы, а не русские", — подчёркивается в статье.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин призвал не исключать из возможных сценариев украинского конфликта ядерную войну России с НАТО и США.
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