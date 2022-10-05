Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает сотрудничество с Роскосмосом, несмотря на украинский конфликт.
Как сообщила представитель NASA Лиза Маккалум, коммуникация между сотрудниками управления и Россией сохраняется. В беседе с ТАСС она пояснила, что некоторые вопросы после пандемии коронавирусной инфекции обсуждаются дистанционно.
По её словам, Роскосмос участвовал во всех подготовительных мероприятиях в преддверии запуска Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной.
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