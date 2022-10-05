Конгрессмен Розендейл: у налогоплательщиков США нет денег на помощь Киеву

У американских налогоплательщиков закончились деньги для военной помощи Украине, заявил член палаты представителей Мэтт Розендейл.

Как подчеркнул политик, постоянное финансирование Киева ставит под угрозу благополучие граждан страны.

"У американских налогоплательщиков нет 70 миллиардов для Украины. Я боюсь, наша растущая вовлечённость — это угроза национальной безопасности", — заявил американский политик.

При этом он подчеркнул, что, помимо прочего, снабжение Киева оружием — риск для столкновения США с другой ядерной державой.