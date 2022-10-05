Дональд Трамп-младший: хватит раздавать подарки Украине, больше ни одного цента

Сын Дональда Трампа раскритиковал политику Белого дома за бездумную поддержку Киева. По его словам, Вашингтон прежде должен позаботиться об американцах.

Трамп-младший напомнил, что тысячи жителей Флориды остались без крова после урагана Йен, но администрация Джо Байдена продолжает раздавать подарки Украине.

"Как насчёт того, чтобы вернуть каждого флоридца в свой дом и наладить нормальную жизнь прежде, чем мы отправим ещё один цент на Украину?" — спросил политик у своих подписчиков на странице в социальной сети.

Стоит отметить, что сообщение было удалено владельцами соцсети уже через несколько часов.

Ранее немецкий политик рассказал, что жители Восточной Германии полностью поддерживают Россию в украинском конфликте.