Сын Дональда Трампа раскритиковал политику Белого дома за бездумную поддержку Киева. По его словам, Вашингтон прежде должен позаботиться об американцах.
Трамп-младший напомнил, что тысячи жителей Флориды остались без крова после урагана Йен, но администрация Джо Байдена продолжает раздавать подарки Украине.
"Как насчёт того, чтобы вернуть каждого флоридца в свой дом и наладить нормальную жизнь прежде, чем мы отправим ещё один цент на Украину?" — спросил политик у своих подписчиков на странице в социальной сети.
Стоит отметить, что сообщение было удалено владельцами соцсети уже через несколько часов.
Ранее немецкий политик рассказал, что жители Восточной Германии полностью поддерживают Россию в украинском конфликте.
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