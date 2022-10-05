Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины на фоне энергокризиса
FT: Саудовская Аравия и РФ готовы объявить о существенном сокращении нефтедобычи
Военкор Котенок: войска на Херсонском направлении отходят организованно
NYP: США опасаются, что Путин применит неуязвимую ядерную торпеду "Посейдон"
Конгрессмен Розендейл: у налогоплательщиков США нет денег на помощь Киеву
Американский историк Цуэссе: США взорвали "Северные потоки" и нанесли ущерб ЕС
Шурыгин: вариант ядерной войны с НАТО и США исключать нельзя
Герман Куликовский: командованию ВС РФ пора готовить Херсон к обороне
Стремоусов: число атак ВСУ на Херсон после присоединения к РФ не сократилось

Дональд Трамп-младший: хватит раздавать подарки Украине, больше ни одного цента

Мир

Сын Дональда Трампа раскритиковал политику Белого дома за бездумную поддержку Киева. По его словам, Вашингтон прежде должен позаботиться об американцах.

Трамп-младший напомнил, что тысячи жителей Флориды остались без крова после урагана Йен, но администрация Джо Байдена продолжает раздавать подарки Украине.

"Как насчёт того, чтобы вернуть каждого флоридца в свой дом и наладить нормальную жизнь прежде, чем мы отправим ещё один цент на Украину?" — спросил политик у своих подписчиков на странице в социальной сети.

Стоит отметить, что сообщение было удалено владельцами соцсети уже через несколько часов.

Ранее немецкий политик рассказал, что жители Восточной Германии полностью поддерживают Россию в украинском конфликте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"

Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.

Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Военкор Руденко заявил, что ВС России впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Военкор Руденко заявил, что ВС России впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают бронетехнику ВСУ под Угледаром
Мир. Новости мира
Глава Псковской области: на границе возникли очереди из желающих уехать из РФ
Любовь Степушова ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии Любовь Степушова Людмила Черткова Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным" Людмила Черткова Сергей Лебедев От любви до ненависти: кто умудрился поссорить Россию с Украиной Сергей Лебедев
Военные новости
ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии
Силовые структуры
После удара по критической инфраструктуре в Харькове в ряде районов пропал свет
Defense News: В Пентагоне предрекают ВС РФ "крупное поражение" на Херсонщине
Силовые структуры
Defense News: В Пентагоне предрекают ВС РФ "крупное поражение" на Херсонщине
Последние материалы
FT: Саудовская Аравия и РФ готовы объявить о существенном сокращении нефтедобычи
Военкор Котенок: войска на Херсонском направлении отходят организованно
NYP: США опасаются, что Путин применит неуязвимую ядерную торпеду "Посейдон"
Конгрессмен Розендейл: у налогоплательщиков США нет денег на помощь Киеву
Дональд Трамп-младший: хватит раздавать подарки Украине, больше ни одного цента
Американский историк Цуэссе: США взорвали "Северные потоки" и нанесли ущерб ЕС
Шурыгин: вариант ядерной войны с НАТО и США исключать нельзя
Герман Куликовский: командованию ВС РФ пора готовить Херсон к обороне
Стремоусов: число атак ВСУ на Херсон после присоединения к РФ не сократилось
Кнутов: РФ должна ответить на подрыв "Северного потока" ультиматумом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников