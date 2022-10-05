Американский историк Цуэссе: США взорвали "Северные потоки" и нанесли ущерб ЕС

США виноваты в авариях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Такое мнение выразил американский историк и исследователь Эрик Цуэссе.

В интервью Haber 7 он отметил, что Вашингтон нанёс сильнейший удар по европейским странам, повредив "гигантские трубопроводы". По словам эксперта, теперь Евросоюз столкнётся с энергетическим и экономическим кризисами.

"Правительство Соединённых Штатов Америки взорвало "Северные потоки", которые протягиваются из РФ в ЕС", — подчеркнул историк.

Он также добавил, что российское голубое топливо гораздо больше нравилось европейским промышленникам, чем сниженный природный газ из США.