США виноваты в авариях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Такое мнение выразил американский историк и исследователь Эрик Цуэссе.
В интервью Haber 7 он отметил, что Вашингтон нанёс сильнейший удар по европейским странам, повредив "гигантские трубопроводы". По словам эксперта, теперь Евросоюз столкнётся с энергетическим и экономическим кризисами.
"Правительство Соединённых Штатов Америки взорвало "Северные потоки", которые протягиваются из РФ в ЕС", — подчеркнул историк.
Он также добавил, что российское голубое топливо гораздо больше нравилось европейским промышленникам, чем сниженный природный газ из США.
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