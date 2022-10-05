Послы Европейского союза согласовали новые ограничительные меры в отношении РФ. Об этом сообщает Politico.
По информации издания, представители ЕС включили в санкционный пакет ограничение цен на нефть. При этом подчёркивается, что послы утвердили лишь предварительный список запретов.
В среду, 5 октября, планируется согласовать окончательную версию текста.
Кроме того, Politico отмечает, что власти Греции и Кипра опасаются негативного влияния новых антироссийских санкций на судоходную отрасль.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.