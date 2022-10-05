Politico: послы Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы Европейского союза согласовали новые ограничительные меры в отношении РФ. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, представители ЕС включили в санкционный пакет ограничение цен на нефть. При этом подчёркивается, что послы утвердили лишь предварительный список запретов.

В среду, 5 октября, планируется согласовать окончательную версию текста.

Кроме того, Politico отмечает, что власти Греции и Кипра опасаются негативного влияния новых антироссийских санкций на судоходную отрасль.