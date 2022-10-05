Россия получила защищённую позицию для обороны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после их присоединения к стране. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что Москва ещё до референдумов имела логистическую и народную поддержку в Донбассе и освобождённых регионах.
"Также появилась оборонительная позиция", — подчеркнула Квятковски.
Это главное изменение, которое удалось закрепить в ходе голосования, заключила экс-аналитик Минобороны США.
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