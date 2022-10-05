Киевские власти приняли решение отменить осенние каникулы в школах столицы Украины, сообщили СМИ.
Согласно информации, родителям школьников рассылают уведомления о том, что осенью каникул не будет, но время "отдыха" перенесут на январь.
"Не будет осенних каникул, зато будут долгие каникулы в январе, в связи с необходимостью экономить на отоплении", — передаёт "Страна.ua".
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