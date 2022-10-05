Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернут в Японское море на фоне пусков баллистических ракет Северной Кореей.
Согласно информации южнокорейских СМИ со ссылкой на командование, такое решение было принято Сеулом совместно с Вашингтоном.
Ранее США и Южная Корея провели тренировочные запусти ракет класса "земля-земля", но один из снарядов упал прямо на военную базу. О пострадавших не сообщалось.
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