Американский авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море из-за КНДР

Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернут в Японское море на фоне пусков баллистических ракет Северной Кореей.

Согласно информации южнокорейских СМИ со ссылкой на командование, такое решение было принято Сеулом совместно с Вашингтоном.

Ранее США и Южная Корея провели тренировочные запусти ракет класса "земля-земля", но один из снарядов упал прямо на военную базу. О пострадавших не сообщалось.