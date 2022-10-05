В ходе совместных учений Южной Кореи и США одна ракета упала на палигоне

южная Корея совместно с США провели учения, в ходе которых были выпущены четыре ракеты класса "земля-земля", но один из снарядом рухнул на ещё на военной базе.

Как сообщили южнокорейские СМИ, сообщений о жертвах не поступало.

Кроме того, командование пока не объяснило из-за чего ракета могла могла упасть сразу после запуска.