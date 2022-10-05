Эрдоган: Греция обратилась к США за помощью в противостоянии Турции

Правительство Греции просит помощи у Вашингтона для противостояния Турции, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Премьер Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции!", — заявил Эрдоган на брифинге.

Он подчеркнул, что Анкара намерена и дальше действовать исключительно в интересах суверенитета Турции и намерена поднять вопрос конфликта в рамках сообщества НАТО.