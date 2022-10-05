Правительство Греции просит помощи у Вашингтона для противостояния Турции, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
"Премьер Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции!", — заявил Эрдоган на брифинге.
Он подчеркнул, что Анкара намерена и дальше действовать исключительно в интересах суверенитета Турции и намерена поднять вопрос конфликта в рамках сообщества НАТО.
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