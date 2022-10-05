Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В ходе совместных учений Южной Кореи и США одна ракета упала на палигоне
Соседов высказался о заявлении Пугачевой: "Бредни маразматички!"
Hill: Байдену грозят проблемы на промежуточных выборах из-за решения ОПЕК+
"В любом случае откинем" : ВСУ туда не дойдут до Херсона — Стремоусов
Рогов: Киев может готовить диверсию на ДнепроГЭС
Нарышкин: школам нужно перейти к единому курсу российской и всеобщей истории
В Новой Каховке работает система ПВО и сигнал воздушной тревоги
Затраты ЕС в 2023 году на борьбу с энергокризисом составят 1,6 триллиона евро
МИД РФ: НАТО продвигает свою линию в Азиатско-Тихоокеанском регионе любой ценой

Эрдоган: Греция обратилась к США за помощью в противостоянии Турции

Мир

Правительство Греции просит помощи у Вашингтона для противостояния Турции, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Премьер Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции!", — заявил Эрдоган на брифинге.

Он подчеркнул, что Анкара намерена и дальше действовать исключительно в интересах суверенитета Турции и намерена поднять вопрос конфликта в рамках сообщества НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"

Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.

Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Военкор Руденко: ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Военкор Руденко: ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают бронетехнику ВСУ под Угледаром
Мир. Новости мира
Глава Псковской области: на границе возникли очереди из желающих уехать из РФ
Любовь Степушова ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии Любовь Степушова Людмила Черткова Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным" Людмила Черткова Сергей Лебедев От любви до ненависти: кто умудрился поссорить Россию с Украиной Сергей Лебедев
Силовые структуры
После удара по критической инфраструктуре в Харькове в ряде районов пропал свет
Военные новости
ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии
Defense News: В Пентагоне предрекают ВС РФ "крупное поражение" на Херсонщине
Силовые структуры
Defense News: В Пентагоне предрекают ВС РФ "крупное поражение" на Херсонщине
Последние материалы
Эрдоган: Греция обратилась к США за помощью в противостоянии Турции
Hill: Байдену грозят проблемы на промежуточных выборах из-за решения ОПЕК+
"В любом случае откинем" : ВСУ туда не дойдут до Херсона — Стремоусов
Рогов: Киев может готовить диверсию на ДнепроГЭС
Нарышкин: школам нужно перейти к единому курсу российской и всеобщей истории
В Новой Каховке работает система ПВО и сигнал воздушной тревоги
Затраты ЕС в 2023 году на борьбу с энергокризисом составят 1,6 триллиона евро
МИД РФ: НАТО продвигает свою линию в Азиатско-Тихоокеанском регионе любой ценой
Пушков: возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу
"Росэнергоатом": на Запорожской АЭС полностью готовы к новому визиту Гросси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников