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Байден запретил Минфину США менять на доллары российские СДР

Мир

Президент США Джо Байден подписал закон запрещающий Минфину страны менять американские доллары на имеющиеся средства Международного валютного фонда, которые принадлежат России и Белоруссии.

"Президент подписал закон <…>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии", — сообщили в канцелярии Байдена.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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