Байден запретил Минфину США менять на доллары российские СДР

Президент США Джо Байден подписал закон запрещающий Минфину страны менять американские доллары на имеющиеся средства Международного валютного фонда, которые принадлежат России и Белоруссии.

"Президент подписал закон <…>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии", — сообщили в канцелярии Байдена.