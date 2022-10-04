МИД РФ вызвал посла Казахстана после возвращения в Астану дипломата-бандеровца

В МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев. Произошло это спустя некоторое время после того, как в Астану вернулся украинский посол Пётр Врублевский (на фото).

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Позднее Врублевский был вызван в МИД Казахстана, где ему был заявлен протест в связи с этими высказываниями. А 8 сентября появилась информация о том, что пан Врублевский покинул территорию Казахстана.

Правда, тогда же появилась информация, что покинул он страну не потому, что его дальнейшее присутствие в Казахстане было признано нежелательным. Тогда были сообщения, что Врублевский уехал в отпуск.

Может быть, и в отпуск — но из него посол мог бы и не вернуться в Казахстан. В связи с переходом на другую работу, например. Но Врублевский вернулся.

Произошло это, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, несмотря на уверения властей Казахстана в том, что украинский посол безвозвратно покинет страну.

"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", — цитирует Захарову РИА "Новости".

Официальный представитель МИД России отметила — Москва рассчитывает, что власти Казахстана, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (а УК Казахстана предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни), не станут следовать на поводу у Киева и предпримут "меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".

Теперь следует подождать реакции властей Казахстана. Позиция России по данному вопросу совершенно понятная.