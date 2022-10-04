Качиньский призвал НАТО разместить своё ядерное оружие в Польше

По мнению главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Варшава должна вступить в программу НАТО Nuclear Sharing и разместить на своей территории ядерное оружие Альянса.

Этим заявлением Качиньский продолжил мысль польского лидера Анджея Дуды, сказавшего, что у него на это предложение Альянса пока нет ответа.

Качиньский напомнил, что Варшава уже не раз вносила это предложение на разных польско-американских переговорах, однако до сих пор США отвечали отказом. Польский политик выразил надежду, что Вашингтон изменил своё отношение по данному вопросу.

"Если у президента есть информация, которой у меня нет, о том, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", — сказал Качиньский в эфире Radio Polska.

Ранее сенатор США Линдси Грэм уже обещал сокрушительный ответ НАТО, если РФ решится на применение ядерного оружия на Украине. В то же время американская сторона признала, что со стороны нет никаких признаков по подготовке к нанесению ядерного удара.