По мнению главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Варшава должна вступить в программу НАТО Nuclear Sharing и разместить на своей территории ядерное оружие Альянса.
Этим заявлением Качиньский продолжил мысль польского лидера Анджея Дуды, сказавшего, что у него на это предложение Альянса пока нет ответа.
Качиньский напомнил, что Варшава уже не раз вносила это предложение на разных польско-американских переговорах, однако до сих пор США отвечали отказом. Польский политик выразил надежду, что Вашингтон изменил своё отношение по данному вопросу.
"Если у президента есть информация, которой у меня нет, о том, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", — сказал Качиньский в эфире Radio Polska.
Ранее сенатор США Линдси Грэм уже обещал сокрушительный ответ НАТО, если РФ решится на применение ядерного оружия на Украине. В то же время американская сторона признала, что со стороны нет никаких признаков по подготовке к нанесению ядерного удара.
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