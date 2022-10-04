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Вадим Горшенин о бегстве призывников: в отпускные сезоны уезжает больше людей

Мир

Руководитель медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин прокомментировал сообщения СМИ и Telegram-каналов об огромном количестве россиян, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации в РФ.

Вадим Горшенин о бегстве призывников: в отпускные сезоны уезжает больше людей

"Ощущение, будто пол-России взяли чемоданы и выехали", — подчеркнул он.

Он напомнил, что Финляндия постоянно сообщает о введении ограничений из-за мигрантов. Глава Pravda.Ru назвал эту страну "бывшей российской губернией".

Как отметил Горшенин, по данным на сентябрь, в Казахстане остались 53 тысячи россиян, в Грузии — 23 263, в Финляндии — 25 662, в Монголии — 5 161.

"Учитывая, что среди выехавших из РФ были женщины, кто-то вернулся в октябре, выходит, что покинули страну около сотни тысяч лиц, подлежащих мобилизации. Повесткополучателей было, скорее всего, процентов 10. В отпускные сезоны выезжает больше людей", — заявил руководитель медиахолдинга.

В информационно-аналитическом Telegram-ка­на­ле "Политджойстик" рассказали о пробке в обратную сторону на Верхнем Ларсе. Также авторы проекта предупредили россиян о сложностях при переезде. Например, могут возникнуть трудности с жильём, реакцией психики и поиском работы.

Ранее журналисты Forbes сообщили со ссылкой на источник в администрации президента РФ Владимира Путина, что Россию покинули 600-700 тысяч граждан.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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