Ричард Блэк: "Северные потоки" взорвало ЦРУ с согласия Шольца

Экс-сенатор США Ричард Блэк обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что именно он "дал добро" ЦРУ на взрыв газопроводов СП-1 и СП-2.

По словам американского политика, Шольц "проявляет очень мало преданности к немецкому народу" и его не волнует "финансовая нестабильность" граждан страны, которой он управляет:

"Под его руководством были перекрыты поставки природного газа. И я не думаю, что США уничтожили бы российские газопроводы без его (канцлера ФРГ) согласия", — заявил Блэк, подчеркнув, что это всего лишь его предположение, поскольку ЦРУ "ни в чём не призналось".

Однако, отметил бывший американский сенатор, очень многие эксперты, как и он, уверены, что "это сделало ЦРУ, или ЦРУ совместно с Госдепом и министерством обороны США".

К слову, ранее Ричард Блэк уже говорил о "виновности" США в диверсии на "Северных потоках". В качестве аргумента он указал на страх Вашингтона перед возможными массовыми протестами европейцев, которые с наступлением холодов "начнут свергать правительства своих стран".