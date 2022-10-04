Эксперт назвал чушью планы РФ провести ядерные испытания в Чёрном море

Военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал Pravda.Ru опасения НАТО по поводу возможных ядерных испытаниях России в Чёрном море.

"Я считаю, что если проводить подземный взрыв, то его надо проводить около Флориды, около территории США. Вот это, с моей точки зрения, имеет какой-то смысл. А проводить ядерные испытания вблизи Украины — это полная бессмыслица и чушь. Если мы хотим кого-то сдерживать, то понятно, что нужно сдерживать не украинцев, а американцев", — заявил Евсеев.

Он объяснил, почему нет смысла испытывать ядерное оружие вблизи Украины.

"Ядерные испытания Россия не может готовить, потому что у неё нет полигонов вокруг Украины. Там можно просто взорвать готовый заряд, но это навредит самой РФ. Поэтому если Россия гипотетически и будет проводить акцию устрашения, то она будет её проводить в отношении США", — подчеркнул эксперт.

Ранее британская газета The Times сообщила, что Североатлантический альянс предупредил союзников о планах России провести ядерные испытания на границах с Украиной.