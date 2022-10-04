Главы МИД Польши и Германии: Украина должна получить от России репарации

Руководители МИД Польши и ФРГ Збигнев Рау и Анналена Бербок во время пресс-конференции по итогам беседы сказали, что российские власти обязаны выплатить Киеву репарации.

"Конфликт на Украине должен закончиться получением полной территориальной интегральности", — добавил польский министр.

Ранее Рау объяснил необходимость выплаты репараций со стороны Берлина. Как заявил глава польского внешнеполитического ведомства, передача денег из-за нанесённого в ходе Второй мировой войны ущерба позволит улучшить отношения Варшавы и Германии.