Руководители МИД Польши и ФРГ Збигнев Рау и Анналена Бербок во время пресс-конференции по итогам беседы сказали, что российские власти обязаны выплатить Киеву репарации.
"Конфликт на Украине должен закончиться получением полной территориальной интегральности", — добавил польский министр.
Ранее Рау объяснил необходимость выплаты репараций со стороны Берлина. Как заявил глава польского внешнеполитического ведомства, передача денег из-за нанесённого в ходе Второй мировой войны ущерба позволит улучшить отношения Варшавы и Германии.
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