Рар заявил, что протесты в ФРГ проходят не под пророссийскими лозунгами

В Германии проходят протесты, целью которых является не поддержка России, а призыв к правительству о срочном решении экономических проблем. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

В стране резко подорожали энергоресурсы, а также произошёл скачок уровня инфляции. Однако говорить о расколе европейского общества пока рано, считает эксперт.

Несмотря на то что Еврокомиссия призывает оказывать регулярную поддержку Украине, немцы, которые проживают на территории Восточной Германии, выступают за сотрудничество с Россией, отметил Рар. Однако жители западных регионов считают Москву "агрессором" из-за позиции партии "Зелёные", уточнил политолог.

Рар подчеркнул, что митинги проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.

"Это касается и Германии, и Европы. Люди жёстко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем", — заключил Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД.