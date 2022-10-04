Сегодня на электронную почту телецентра в Луганске пришло сообщение от неизвестного о минировании здания. Сотрудники эвакуированы, район оцеплен, работает МЧС, возле здания дежурят машины скорой помощи.
"На электронную почту пришло письмо с информацией о минировании, мы сообщили правоохранителям. Сейчас всех эвакуировали с территории телецентра", — сообщил сотрудник телекомпании корреспонденту РИА Новости.
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