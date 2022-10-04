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Израиль будет помогать Украине, не переходя "красные линии"

Мир

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Иерусалим готов оказывать помощь Киеву, не переходя "красные линии", связанные с собственной безопасностью.

Израиль будет помогать Украине, не переходя "красные линии"

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский возмутился тем, что израильские власти не помогают Украине поставками систем противовоздушной обороны, о которых просил Киев.

"Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". Эти "красные линии" связаны с очень сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль, по сути, сидит на вершине пороховой бочки", — цитирует Бродского издание "РБК-Украина".

По его словам, сейчас Израиль руководствуется интересами собственной безопасности, поэтому действует осторожно.

Бродский напомнил, что Израиль лечит в своих больницах раненых бойцов ВСУ. Он также озвучил официальную позицию Иерусалима по Украине:

"Мы, безусловно, являемся частью Запада, которая однозначно поддерживает Украину".

Ранее Израиль отказался признавать присоединение новых территорий к России и выступил за сохранение территориальной целостности Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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